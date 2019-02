Zahl der Hühner-Bruteier und Schlachtungen legte 2018 etwas zu

Wien (APA) - In der heimischen Hühnerproduktion ist im vergangenen Jahr die Zahl der Bruteier gestiegen. Gleichzeitig hat die Zahl der Schlachtungen zugenommen, geht aus Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervor.

So gab es in meldepflichtigen Geflügelbrütereien im Jahr 2018 insgesamt 129,2 Millionen Hühner-Bruteier, das ist ein leichter Anstieg von 1,5 Prozent zum Vorjahr 2017. Auch die Zahl der geschlüpften Küken stieg im Berichtsjahr um 2,3 Prozent auf 102,3 Millionen.

Weiters wurden im Vorjahr bundesweit 85,7 Millionen Hühner und damit 2,2 Prozent mehr als im Jahr 2017 in meldepflichtigen Betrieben geschlachtet. Insgesamt fielen dabei 109.600 Tonnen Hühnerfleisch (plus 1,1 Prozent zum Vorjahr) an, woraus vorrangig - zu 46,2 Prozent - Ware des Typs „Teile“ produziert wurde.

Meldepflichtig waren Geflügelschlächtereien mit mindestens 5.000 Geflügelschlachtungen im Kalenderjahr bzw. Geflügelbrütereien mit einer Mindesteinlagekapazität von 1.000 Bruteiern im Kalenderjahr, schreibt die Statistik Austria.

