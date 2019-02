Zimmerbrand in Wien-Meidling endete glimpflich

Wien (APA) - Glimpflich ist ein Zimmerbrand am Dienstagabend in der Ratschkygasse in Wien-Meidling ausgegangen. Das Feuer brach kurz vor 19.30 Uhr aus. Bewohner des vierstöckigen Wohnhauses alarmierten die Berufsfeuerwehr. Diese löschte die Flammen rasch. Niemand wurde ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen.

Als die Einsatzkräfte in der Ratschkygasse eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Innenhof und Rauch trat aus den Schlitzen der Eingangstüre. Die Feuerwehr kontrollierte das Stiegenhaus und die anderen Wohnungen des Gebäudes, ob andere Hausbewohner in Gefahr waren. Dem war nicht so, nur eine neugierige Person hatte zuvor den Kopf aus dem Fenster gestreckt und verspürte wegen des eingeatmeten Rauches „ein leichtes Kratzen im Hals“, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete. Um 23.00 Uhr war der Einsatz beendet, die Brandursache ist noch ungeklärt.