Tschechien: Babis soll Geldstrafe wegen Interessenskonflikts zahlen

Prag (APA) - Der tschechische Premier Andrej Babis soll eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Kronen (7.782 Euro) wegen eines Interessenskonflikts zahlen. Als Regierungschef kontrolliere er nämlich mit seiner Agrofert-Holding mehrere Medien, wie tschechische Medien am Mittwoch berichten. Babis musste die Holding bereits 2017 einem Treuhandfonds zur Verwaltung anvertrauen.

Den entsprechenden Beschluss hat die mittelböhmische Gemeinde Cernosice, die für den Wohnort von Babis zuständig ist, gefällt. Die Behörde in Cernosice reagierte auf eine Beschwerde der tschechischen Zweigstelle von Transparency International.

Babis wies die Vorwürfe zurück. Er will Beschwerde gegen die Entscheidung bei der nächst höheren Instanz einlegen. Diese ist das Amt des mittelböhmischen Kreishauptmannes, wo eine Koalition an der Spitze mit Babis ? Protestbewegung ANO regiert. Die Behörde des Kreishauptmannes muss binnen 30 Tagen entscheiden, bis dahin muss Babis die Geldstrafe nicht zahlen.

Babis musste 2017 auf Druck des sozialdemokratischen Koalitionspartners seinen Konzern offiziell an einen Treuhandfonds überschrieben. Allerdings sitzt seine Ehefrau Monika Babisova in der Chefetage des Fonds. Dem Imperium des 64-jährigen Milliardärs gehören mehrere Medien, darunter die Tageszeitungen „Mlada fronta Dnes“ und „Lidove noviny“ oder der Rundfunksender „Impuls“, der in Tschechien die höchste Reichweite hat.