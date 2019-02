Baukonzern Vinci trotz „Gelbwesten“-Protesten optimistisch

Rueil-Malmaison (APA/Reuters/dpa-AFX) - Der französische Infrastruktur- und Baukonzern Vinci sieht sich trotz der Verkehrseinschränkungen auf seinen Autobahnen wegen der „Gelbwesten“-Proteste auf der Überholspur. Auch 2019 werde Umsatz und Gewinn weiter zulegen, kündigte der Mautstraßenbetreiber am Mittwoch an.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte der Gewinn um 8,6 Prozent auf 2,98 Mrd. Euro, der Umsatz zog um 8,1 Prozent auf 45,52 Mrd. Euro an. Das Ergebnis verdeutliche die Stärke des Konzessionsmodells in Frankreich und anderen Staaten, betonte Konzernchef Xavier Huillard. Vinci betreibt etwa die Hälfte der französischen Autobahnen sowie 45 Flughäfen in zwölf Ländern.

Das Management will die Dividende für 2018 um neun Prozent auf 2,67 Euro je Anteilschein erhöhen.

Der häufig mit Straßensperrungen verbundene Protest der sogenannten Gelbwesten führte im Schlussquartal zu einem Rückgang des Autobahnverkehrs von fast neun Prozent, teilte der Konzern weiter mit. Zum Jahresanfang habe sich die Lage auf den mautpflichtigen französischen Autobahnen aber wieder verbessert. Der europäische Marktführer hatte zuletzt das schnell wachsende Flughafengeschäft mit einem Milliardenzukauf gestärkt und einen Mehrheitsanteil am britischen Flughafen Gatwick übernommen.

