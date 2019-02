BÖRSENFLASH - RBI-Aktie büßt nach Zahlen 1,45% ein.

Wien (APA) - Die Aktien der Raiffeisen Bank International haben am Mittwochvormittag nach Zahlenvorlage schwächer tendiert. Die Titel des Instituts büßten an der Wiener Börse gegen 10.25 Uhr um 1,45 Prozent auf 23,05 Euro ein. Zum Vergleich: Der heimische Leitindex ATX lag zu diesem Zeitpunkt hingegen 0,2 Prozent im Plus.

Die RBI hat ihren Konzerngewinn 2018 um 13,8 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro angehoben, war vor Sitzungsbeginn bekannt geworden. Das wird sich auch in einer von 62 auf 93 Cent je Aktie erhöhten Dividende für die Aktionäre niederschlagen. Für Marktbeobachter lag das vorgelegte Zahlenwerk allerdings „unter den Erwartungen“.

Im vierten Quartal hatte die Bank zusätzliche Vorsorgen verbucht. Die RBI sprach in einer Aussendung von negativen Sondereffekten von 159 Mio. Euro aus der „Verfeinerung“ der IFRS-9-Modelle sowie Vorsorgen für „andere außerordentliche Ereignisse, die nicht in den Risikomodellen abbildbar“ seien.

~ ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/ ~ APA150 2019-02-06/10:37