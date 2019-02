AUA mietet wieder Kurzstrecken-Jets von Adria Airways

Wien/Schwechat (APA) - Immer wieder mietet die AUA Flugzeuge samt Besatzung von anderen Airlines, um vor allem im Sommer Spitzenfrequenzen abzudecken. Nun hat die AUA ab Ende März wieder zwei Miet-Maschinen von Adria Airways im Einsatz. Sie fliegt damit Kurzstrecken - beispielsweise nach Warschau, Belgrad oder Kosice.

Der so genannte Wet-Lease-Vertrag mit der slowenischen Fluggesellschaft läuft bis Dezember. Mit den zwei Canadair CRJ 900 Miet-Jets samt Cockpit- und Kabinen-Crews verspricht sich die AUA (Austrian Airlines) vor allem in der Hochsaison Entlastung und mehr Flexibilität in der Flugplanung. An Bord der gemieteten Maschinen (jeweils 86 Passagier-Sitzplätze) gibt es das AUA-übliche Do&Co-Catering.

Vier AUA-Flugzeuge, die derzeit - ebenfalls samt Besatzung - an die Schweizer Schwester-Firma Swiss vermietet sind, werden in den nächsten Monaten nach Wien zurücküberstellt.

