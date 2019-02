Familie Rockefeller spendet 200 Mio. Dollar an New Yorks MoMA-Museum

New York (APA/AFP) - Geldsegen für das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA): Die Industriellen-Familie Rockefeller lässt dem weltbekannten Kunstmuseum eine Spende von 200 Millionen Dollar (175 Millionen Euro) zukommen, wie am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt wurde. Es handelt sich um eine der größten Spenden, die jemals an ein Museum gezahlt wurde.

Die Rockefellers haben eine lange Geschichte als großzügige Mäzene der New Yorker Kunst-Institution: Im Jahr 2005 ließ der inzwischen verstorbene Familienpatriarch David Rockefeller dem Museum schon einmal 100 Millionen Dollar zukommen. Zudem spendete er unschätzbar wertvolle Gemälde von Picasso, Gauguin, Matisse und Cézanne.

David Rockefellers Mutter Abby zählte zu den Mitbegründern des Museum of Modern Art. Sie steckte viel Zeit und Energie in das Projekt - allerdings wenig Geld, weil ihr Mann John D. Rockefeller mit moderner Kunst nicht viel anfangen konnte. Unter ihrem Sohn David änderte sich dies.

Das Museum wird die neue Großspende gut brauchen können: Wie es ebenfalls am Dienstag mitteilte, wird es über den Sommer wegen Umbauarbeiten für vier Monate dicht machen. Die Kosten werden auf 400 Millionen Dollar geschätzt.