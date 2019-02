Pressestimmen zu Trumps Rede zur Lage der Nation

Washington (APA/dpa) - Die Zeitungen schreiben am Mittwoch zu US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation:

„Verdens Gang“ (Oslo):

„Donald Trumps Rede zur Lage der Nation zeigt, wie gespalten die Nation ist. Nicht so sehr wegen des Inhalts der Rede, sondern wegen der Reaktionen rundum. Als Barack Obama vor zehn Jahren seine große Ansprache zur Gesundheitsreform im Kongress hielt, rief der republikanische Abgeordnete Joe Wilson: ‚Sie lügen!‘ Solche Rufe blieben in dieser Nacht aus. Aber die Demokraten rollten mit den Augen und ahmten verschiedene Kommentare nach, um ihre Distanz zum Präsidenten und seinen Behauptungen zu zeigen. Und die Reaktionen von Faktenprüfern außerhalb des Capitol Hills und der allermeisten Demokraten im Saal deuteten nicht darauf hin, dass Trump sich einem Punkt genähert hat, an dem es Verständnis für den Bedarf einer Mauer gibt. Und damit können die USA einer Fortsetzung des Shutdowns einen Schritt näher sein.“

„Gazeta Wyborcza“ (Warschau):

„Der 83-minütige Auftritt des US-Präsidenten im US-Kapitol zeigte den Widerspruch zwischen versöhnlicher Rhetorik und den grundlegenden politischen Unterschieden, die Trump und die Demokraten in Fragen der Einwanderung, der Wirtschaft oder der Außenpolitik trennen. (...). Nach dem vorübergehenden Ende des längsten Stillstands der amerikanischen Regierung machte Trump klar, dass er von der Forderung, die dazu führte, nicht ablassen wird: Dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko (die Regierung stand still, weil die Demokraten das Geld dafür nicht in den Haushaltplan schreiben wollten).“

„New York Times“ (Online-Ausgabe):

„Kurzum, die beruhigende Nachricht von Herrn Trump lag völlig überkreuz mit der bitteren Realität seiner Regierungsweise. Auf diese Art zeigte das ganze Spektakel, das sich in der pulsierenden Feindseligkeit zwischen den beiden in der Kammer des (Repräsentanten-)Hauses zusammen gefangenen Seiten widerspiegelt, die wahre Lage der Nation: gebrochen, zänkisch, furchtbar dysfunktional.“

„Boston Globe“ (Online-Ausgabe):

„In seiner Rede zur Lage der Nation erklärte Präsident Trump keinen nationalen Notstand an der Südgrenze (zu Mexiko), um ohne Zustimmung des Kongresses eine Mauer bauen zu können - aber er hat ganz klar die Fundamente dafür gelegt. Der Kongress muss aufpassen. Das wäre ein himmelschreiender Missbrauch von Trumps rechtmäßiger Macht. Wenn Trump einen Grenznotstand erklärt, sollte der Kongress auf einen solchen beispiellosen Schritt genauso antworten: mit einer Abstimmung zur Annullierung der Notstandserklärung, die eine solche Anmaßung der Exekutive in der Zukunft verhindert.“

„Washington Post“ (Online-Ausgabe):

„In einer Rede, die mehr Ausdauer als Eloquenz zeigte, überzog Herr Trump große Portionen der gleichen alten polarisierenden Demagogie mit einer dünnen Patina von ‚Einheit‘. „Wir können alte Spaltungen überwinden, alte Wunden heilen, neue Koalitionen bilden, neue Lösungen voranbringen“, erklärte Herr Trump. Wenn das tatsächlich seine Ziele wären, hätte er sich nicht dazu verpflichtet, einen falschen Notstand auszurufen, um gegen den Willen des Kongresses seine Mauer zu bauen.

Er hätte seine aufrührerische und falsche Darstellung eines ‚enormen Ansturms‘ illegaler Einwanderer nicht ausgiebig recycelt. Er hätte dem Gouverneur von Virginia nicht unterstellt, er habe versprochen, neugeborene Babys zu ‚exekutieren‘, und er hätte nicht die nervös klingende Behauptung aufgestellt, das ‚lächerlich parteiische Ermittlungen‘ den nationalen Wohlstand und die Sicherheit bedrohten.“