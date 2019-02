Polizei hob kleines Waffenarsenal bei 24-jährigem Klagenfurter aus

Klagenfurt (APA) - Ein kleines Waffenlager hat die Polizei am Dienstag bei einem 24-jährigen Klagenfurter ausgehoben. Bei den Ermittlungen gegen ihn ging es eigentlich um Suchtmittel. In der Wohnung fanden die Beamten dann zwei Gas- und eine Schreckschusspistole, eine Machete, einen Teleskopschlagstock, ein Butterflymesser sowie Reizstoff- und Platzpatronen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

In Sachen Drogen war die Durchsuchung der Wohnung weniger ergiebig. Es wurden lediglich eine geringe Menge Cannabiskraut und ein Briefchen mit Heroinspuren gefunden. Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wurde wegen Vergehen nach dem Waffen- und Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.