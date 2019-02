Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 61,49 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 61,98 Dollar.

Die Ölpreise befinden sich weiter im Konsolidierungsmodus, kommentierten die Commerzbank-Analysten. Preisbelastend wirkte im Frühhandel der stärker als erwartete Anstieg der US-Rohöl- und Benzinlagerbestände, der am Vorabend nach Handelsschluss vom API berichtet wurde. Die offiziellen Lagerdaten werden vom US-Energieministerium heute Nachmittag veröffentlicht. Die Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation enthielt laut Commerzbank-Experten keine Neuigkeiten für den Ölmarkt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 62,07 Dollar pro Barrel gesunken. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 62,32 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag nur wenig verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.313,30 Dollar (nach 1.314,88 Dollar am Dienstag) gehandelt. Die Edelmetalle werden durch einen etwas festeren US-Dollar in Schach gehalten, hieß es dazu von der Commerzbank.