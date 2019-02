Netanyahu-Herausforderer Ganz lobt Räumung von Siedlungen

Jerusalem (APA/dpa) - Benny Ganz, Herausforderer von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei den Wahlen im April, äußert sich positiv über Forderungen nach einer Räumung israelischer Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Der Abzug aus dem Gazastreifen 2005 sei von der Armee sowie den Siedlern „auf schmerzhafte aber gute Art“ ausgeführt worden, sagte Ganz, Vorsitzender der Partei Widerstandskraft für Israel, der Zeitung „ynet“ am Mittwoch. „Man muss die Lehren daraus ziehen und an anderen Orten umsetzen.“

Israel hat 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem erobert. Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben mittlerweile mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser fordern die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

„Wir müssen den Weg finden, so dass wir keine Kontrolle über andere Menschen ausüben“, sagte der Ex-Generalstabschef in dem Interview, das am Freitag in voller Länge erscheinen soll. Zentrale Frage bleibe allerdings die Sicherheit Israels.

In Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt. Ganz (59) gilt als einziger ernstzunehmender Rivale Netanyahus (69) von der rechtsorientierten Likud-Partei. Netanyahu muss noch vor den Wahlen mit einer Anklage-Empfehlung wegen Korruption rechnen.

Israel hatte 2005 insgesamt 21 jüdische Siedlungen im Gazastreifen geräumt und zog seine Truppen aus dem Palästinensergebiet danach ab. Anschließend übernahm die radikalislamische Hamas gewaltsam die Macht in dem Küstenstreifen mit seinen heute zwei Millionen Einwohnern.

Israel hat eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Staaten begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. Israel, die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.