Schramböck sieht Österreich als „Brücke“ für Israels Wirtschaft

Tel Aviv/Wien (APA) - Österreichs Handel mit Israel erzielte zuletzt Jahr für Jahr Rekorde, der Tourismus zwischen den beiden Ländern boomt. Am gesamtem Außenhandel hat Israel derzeit nur einen Anteil von 0,13 Prozent, Experten gehen aber von hohem Entwicklungspotenzial aus. Während des Staatsbesuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ging es denn auch um eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen.

„Israel ist unser wichtigster Partner in der Region. Wir werben für den Standort Österreich, und wir wollen für Israel Brücke nach Europa sein“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch am Rande eines österreichisch-israelischen Wirtschaftsforums in Tel Aviv im Gespräch mit österreichischen Journalisten.

Rund 1.200 österreichische Unternehmen sind derzeit in Israel aktiv. Infrastrukturprojekte stehen dabei im Fokus. Die Strabag baut etwa den Wasserversorgungstunnel Ashdod-Jerusalem, Plasser & Theurer beliefert die israelische Bahn, Siemens liefert Waggons für den Personentransport, Doppelmayr baut in Haifa eine Seilbahn, die den Bahnhof quer über die Stadt mit der Universität verbinden wird, und Engel ist Hauptlieferant der israelischen Plastikindustrie.

Chancen für österreichische Firmen gibt es im Bereich Leichtbau, Infrastruktur, Automatisierung, Forschung, Technologie und Tourismus. Im Vorjahr brachten es israelische Touristen in Österreich auf über 600.000 Nächtigungen, bis zu einer Million sind laut Schramböck möglich. Zuletzt richtete sich das Augenmerk der österreichischen Wirtschaft aber vor allem auf Kooperationen mit Start-ups im Technologie- und Digital-Bereich. Hier ist Israel nach dem Silicon Valley weltweit führend.

Schramböck besuchte etwa das um 15 Mrd. Dollar (13,13 Mrd. Euro) von Intel gekaufte Start-up Mobileye, das Chips für selbstfahrende Autos produziert und mit dem Autozulieferkonzern Magna kooperiert. Bei der auf Cybersicherheit spezialisierten TeraGroup, die nach einem Europa-Standort sucht, warb Schramböck für Österreich. Mit Israels Wirtschaftsminister Eli Cohen unterzeichnete die Ministerin ein Kooperationsabkommen zur Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Kreativwirtschaft.

Vor allem im Digital-Bereich sieht die Ministerin Österreichs und Europas Zukunft, wie sie in Tel Aviv einmal mehr betonte. Israel gehört zu den „Digital 9“, den am stärksten digitalisierten Ländern der Welt. „Wir wollen bei der Digitalisierung aufholen und die zehnten werden“, erklärte Schramböck. Die Digitalisierung werde zur „Reindustrialisierung Europas“ führen und mehr Arbeitsplätze schaffen als dadurch verloren gehen, zeigte sich die Ministerin überzeugt.

Lobende Worte für die österreichisch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen gab es in Tel Aviv von Van der Bellen. „Der Trend unser bilateralen Wirtschaftsdaten kennt nur eine Richtung: jene nach oben“, sagte der Bundespräsident beim Wirtschaftsforum.