Bob: Comeback von Benjamin Maier in Calgary

Innsbruck (APA) - Bob-Pilot Benjamin Maier will beim Weltcup in Calgary am 23. und 24. Februar sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel geben. Der Tiroler reist bereits am Samstag nach Übersee. Die Weltcuprennen in Lake Placid (15./16. Februar) lässt er aber noch aus, Calgary dient dann dem Sammeln von Rennkilometern, um bei der WM Anfang März in Whistler wieder konkurrenzfähig zu sein.

„Im Fokus steht ganz klar die Weltmeisterschaft. Calgary ist aber wichtig, um Wettkampfpraxis zu sammeln“, sagte Maier, der nach verkorkstem Saisonauftakt noch auf die Trendwende hofft. „Ein schlechter Start kann auch ein gutes Ende haben. Die Heilung verläuft genau nach Plan. Rechtzeitig zur WM in Whistler sollte ich wieder topfit sein“.