Supermarkt in Klosterneuburg überfallen

Klosterneuburg (APA) - Ein Supermarkt in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Dienstagabend der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter erbeutete nach Polizeiangaben einen geringen Geldbetrag. Er entkam unerkannt. Erst am Mittwoch vergangener Woche war im nahen St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) ebenfalls ein Supermarkt beraubt worden.

Der Täter in Klosterneuburg bedrohte laut Polizei im Kassenbereich eine 43-jährige Angestellte mit dem Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge und forderte in gebrochenem Deutsch („aufmachen, aufmachen“), dass die Kassa geöffnet werde. Er griff selbst in die Lade, steckte die Beute in eine mitgebrachte Plastiktasche mit roter Aufschrift und flüchtete.

Die Angestellte verständigte über den Notruf die Polizei. Sie wurde nicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise sind unter Telefonnummer 059133/303333 erbeten.

Der Räuber soll 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Bekleidet war er u.a. mit einer dunklen Hose, einem braunen Pullover und hellen Schuhen. Sein Gesicht hatte der Mann nach Polizeiangaben mit einer schwarzen Haube und einem dunklen Schal zum Teil verdeckt.

Bei dem Überfall vergangene Woche in St. Andrä-Wördern war der Räuber ebenfalls mit einem Messer bewaffnet. Die Ermittler überprüfen, ob es Parallelen gibt.