Papamonat: NEOS für neues Gesamtkonzept für Karenz

Wien (APA) - Anstatt im bestehenden System herumzudoktern braucht es ein neues Gesamtkonzept für die Karenz, fordern die NEOS in der Diskussion über den Papamonat. „Flexibilität und finanzielle Unterstützung sollen es Familien ermöglichen, dass beide Elternteile in gleichem Ausmaß in Karenz gehen“, so Familiensprecher Michael Bernhard in einer Aussendung am Mittwoch.

Skurril findet Bernhard die Kritik von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) an der geplanten EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit: „Die Regierung hat diese Richtlinie mitverhandelt und im Rat zugestimmt. Hätte die Ministerin etwas daran ändern wollen, hätte sie auf EU-Ebene dazu Gelegenheit gehabt. Offenbar geht es wieder einmal darum, Brüssel die Schuld an einer unambitionierten Entscheidung der Nationalstaaten zu geben.“