Völkermord an Armeniern - Türkei weist Macrons Gedenktag-Plan zurück

Istanbul (APA/dpa) - Die Türkei hat Pläne Frankreichs für einen nationalen Gedenktag anlässlich des Massenmords an den Armeniern vor gut 100 Jahren scharf kritisiert. Sein Land verurteile dieses Vorhaben, sagte Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, am Mittwoch.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte er weiter: „Die Behauptung eines sogenannten Genozids ist eine politische Lüge ohne rechtliche Grundlage, die historischen Tatsachen widerspricht.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstagabend auf Twitter mitgeteilt, dass er den 24. April zum nationalen Gedenktag für den Massenmord an den Armeniern machen wolle. „Frankreich schaut der Geschichte ins Gesicht“, erklärte Macron dazu. Sein Land hat die Gräueltaten an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord eingestuft.

Während des Ersten Weltkrieges waren Armenier systematisch verfolgt worden. Schätzungen zufolge kamen 1915/1916 im Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier ums Leben. Die Südkaukasusrepublik Armenien fordert seit langem von der Türkei, dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches, die Gräueltaten als Genozid anzuerkennen. Die Türkei leugnet im Gegensatz zu den meisten Historikern, dass es sich um einen Völkermord gehandelt hat.

Im April 2015 verurteilte auch der Österreichische Nationalrat die Gräueltaten als Völkermord. Ankara zog deswegen zeitweise den Botschafter aus Wien ab.