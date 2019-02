Novomatic steigerte Umsatz leicht und setzt heuer auf Sportwetten

Wien/Gumpoldskirchen (APA) - Der heimische Glücksspielkonzern Novomatic hat laut vorläufigen Geschäftszahlen für 2018 seinen Umsatz leicht gesteigert und will heuer vor allem auf Sportwetten setzen. Für die gesamte Unternehmensgruppe rechnet Novomatic-Vorstandschef Harald Neumann für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 5,0 Milliarden Euro, geht aus einer Aussendung vom Mittwoch hervor.

Im Jahr 2017 lag der Umsatz bei 4,9 Mrd. Euro. Zu der Gruppe gehören neben der Novomatic AG in Österreich auch die Schweizer Gesellschaften ACE Casino Holding AG und NOVO Swiss AG.

Im laufenden Jahr will sich der Glücksspielriese vor allem auf das Thema Sportwetten konzentrieren. Dabei sollen sowohl die „bestehend starke Position in Europa“ weiter ausgebaut als auch die Aktivitäten in den USA erweitert werden, hieß in der Aussendung.

Bereits im vergangenen Oktober war Novomatic bei der „Global Gaming Expo“ (G2E) in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada vertreten und hielt dort nach neuen Geschäftsmöglichkeiten in dem Bereich Ausschau. Der US-Markt gewinnt vor allem wegen der dortigen Liberalisierung von Sportwetten zunehmend an Bedeutung. Mit dem Zukauf der australischen Ainsworth Game Technology Ltd. hatte sich Novomatic bereits im Jänner 2018 Zugang zum US-Markt verschafft.

Zudem will der Konzern in seinen Kernsegmenten Gaming Technology und Operations weiterwachsen. Aktuell zählt das Unternehmen laut eigenen Angaben knapp 300 Beteiligungen. Weltweit hat die Novomatic-Gruppe rund 30.400 Mitarbeiter, davon 3.200 in Österreich.

