Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,57% freundlich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.034,37 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 17,29 Punkten bzw. 0,57 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,56 Prozent, FTSE/London -0,01 Prozent und CAC-40/Paris -0,30 Prozent.

Nach verhaltenem Beginn konnte sich der ATX bis Mittag etwas stärker ins Plus vorarbeiten. Das europäische Umfeld zeigte sich nach den deutlichen Vortagesgewinnen weiterhin ohne klare Richtung.

Neben aktuellen Unternehmensergebnissen fanden auch Konjunkturdaten Beachtung an den Märkten: So hat der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten OMV, die nach Zahlenvorlage um 2,97 Prozent auf 44,45 Euro anzogen. Der Öl- und Gaskonzern hat 2018 seinen Periodenüberschuss auf 1,993 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,33 auf 4,40. Die Dividende soll von 1,50 Euro auf 1,75 Euro angehoben werden.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn auch von der Raiffeisen Bank International. Die Aktien drehten nach schwachem Start nach oben und lagen zu Mittag 0,21 Prozent im Plus bei 23,44 Euro. Das Institut hat seinen Konzerngewinn 2018 um 13,8 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro angehoben. Das wird sich auch in einer von 62 auf 93 Cent je Aktie erhöhten Dividende für die Aktionäre niederschlagen.

Auch die anderen heimischen Bankwerte konnten in einem positiven europäischen Branchenumfeld etwas an Terrain gewinnen. So lagen Erste Group zu Mittag 0,22 Prozent höher bei 31,78 Euro und BAWAG verbesserten sich um 0,43 Prozent auf 37,48 Euro.

Semperit stiegen zu Mittag 1,92 Prozent auf 13,78 Euro. Klar fester zeigten sich auch UNIQA mit einem Kursplus von 1,74 Prozent auf 8,20 Euro sowie Andritz, die 1,43 Prozent auf 44,10 Euro gewannen. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich hingegen Verbund mit einem Minus von 2,04 Prozent auf 44,14 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.30 Uhr bei 3.046,94 Punkten, das Tagestief lag gegen 9.15 Uhr bei 3.007,16 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,51 Prozent höher bei 1.533,78 Punkten. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und fünf unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.065.148 (Vortag: 971.204) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 28,16 (26,42) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 136.865 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,02 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA244 2019-02-06/12:16