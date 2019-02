Nach Raubversuch in Tirol meldete sich zweites Opfer

Schwaz (APA) - Nach dem Raubversuch eines 18-Jährigen auf einen Gleichaltrigen am vergangenen Samstagabend und die darauffolgende Festnahme hat sich nun ein zweites Opfer gemeldet. Ein 17-Jähriger wandte sich an die Polizei, dass auch er am vergangenen Freitag von zwei jungen Männern mit einer Schreckschusspistole und einem Elektroschocker bedroht worden sei, ihm aber die Flucht gelang, berichtete die Exekutive.

Auch diese Tat habe dem 18-Jährigen und einem gleichaltrigen Komplizen zugeordnet werden können, hieß es seitens der Polizei. Zudem sei ein weitere Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen worden.

Der 18-Jährige soll gemeinsam mit seinem Begleiter am Samstagabend in Schwaz den Gleichaltrigen mit einer Schreckschusspistole zur Herausgabe von Suchtmittel genötigt haben. Dem Opfer gelang es aber, zu flüchten. Dabei habe der Beschuldigte einen Schuss aus seiner Schreckschusspistole abgegeben. Nach einer Fahndung war er an seiner Wohnanschrift festgenommen worden.