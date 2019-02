Skispringen: Huber pausiert in Lahti, Schlierenzauer feiert Comeback

Lahti (APA) - Nach dem Skifliegen am vergangenen Wochenende in Oberstdorf geht es am Wochenende in Lahti wieder auf Großschanzen um Weltcup-Punkte. Neben dem Comeback von Gregor Schlierenzauer nach zehnwöchiger Auszeit kehrt auch Manuel Fettner wieder zurück. Dafür wird der Weltcup-Gesamt-15. Daniel Huber eine Pause einlegen.

In Sachen Nominierung für die Heim-WM geht es nun in die finale Phase. „Wir werden bei den letzten beiden Weltcup-Stationen vor der Heim-Weltmeisterschaft noch verschiedenen Athleten die Chance geben, sich zu beweisen. Das WM-Team kristallisiert sich aber immer deutlicher heraus“, sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder, der allerdings nur Stefan Kraft, den doppelten Einzel-Titelverteidiger, als logischen Fixstarter nennt. Sonst will sich der Tiroler noch nicht in die Karten blicken lassen.

Kraft führt auch das siebenköpfige ÖSV-Aufgebot im WM-Ort 2017, wo er seinen bisher wohl größten Triumph gefeiert hat, an. Mit von der Partie sind neben Schlierenzauer und Fettner auch Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und Jan Hörl. Am Freitag (18.00 Uhr) steht die Qualifikation für den Sonntagbewerb (16.15) auf dem Programm. Dazwischen wird am Samstag (16.30) ein Team-Wettkampf ausgetragen.