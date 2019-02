Dänischer Außenminister: US-Truppen müssen in Syrien bleiben

Kopenhagen (APA/dpa) - Trotz der Erfolge im Vorgehen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die dänische Regierung davor gewarnt, den Kampf für beendet zu erklären. Vor einem Treffen der Außenminister der Anti-IS-Koalition in Washington forderte Dänemarks Ressortchef Anders Samuelsen die USA auf, ihre Truppen nicht aus Syrien abzuziehen, ehe der IS endgültig besiegt und die Situation unter Kontrolle sei.

Es gebe weiterhin Hunderte eiserne Kämpfer, die sich in Syrien aufhielten, schrieb er am Mittwoch in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Berlingske“. „Ich warne davor, zu glauben, dass der Kampf beendet ist“, erklärte Samuelsen. Das habe etwa der IS-Angriff in Manbij Mitte Jänner auf tragische Weise gezeigt. Aktivisten zufolge starben bei der Explosion 18 Menschen. Unter den Opfern waren nach Angaben des US-Militärs auch amerikanische Soldaten.

Gleichzeitig forderte Samuelsen, es müsse sichergestellt werden, dass die Türkei die Lage in Syrien nicht als Entschuldigung dafür nutze, kurdische Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anzugreifen.

Die Außenminister der Anti-IS-Koalition wollten am Mittwoch in Washington über den weiteren Kampf gegen die Terrormiliz beraten. Dabei stand unter anderem der angekündigte Rückzug der US-Truppen aus Syrien im Fokus. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember angekündigt, die nach seinen Angaben noch rund 2000 US-Soldaten in Syrien nach Hause zu bringen.