Tiroler Freizeitwohnsitzabgabe sieht ab 2020 bis zu 2.200 Euro vor

Innsbruck (APA) - In Tirol liegt jetzt der Entwurf für die bereits Anfang Jänner präsentierte Freizeitwohnsitzabgabe für Gemeinden vor: Dieser sieht zusätzlich zur Tourismusabgabe ab 2020 jährlich eine gestaffelte Pauschale von mindestens 100 Euro für einen Freizeitwohnsitz von 30 Quadratmetern und bis zu 2.200 Euro für mehr als 250 Quadratmetern Nutzfläche vor, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ am Mittwoch.

Raumordnungsreferent ÖVP-Landesrat Johannes Tratter rechnet damit, dass durch die Freizeitwohnsitzabgabe den Gemeinden mehrere Millionen für die Infrastruktur zufließen. Auch die „Kronen Zeitung“ hat in ihrer Mittwochausgabe darüber berichtet.

Beim einem weiteren, den Wohnraum in Tirol verknappenden Thema, nämlich Airbnb drängt der Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Tiroler Wirtschaftskammer, LAbg. Mario Gerber (ÖVP) gegenüber der „TT“ auf eine Registrierungspflicht und Datenherausgabe: „Ich weiß, dass es zum Teil ein Zusatzangebot im Tourismus ist. Aber zum einen geht es um wichtigen Wohnraum, andererseits um Wettbewerbsgleichheit und Abgabengerechtigkeit“. Sollte man mit allen Vorstößen scheitern, denkt er in letzter Konsequenz auch über ein Vermietungsverbot nach. Gerber befürwortet diesbezüglich eine bundesweite Regelung.