Handball: „Keine Katastrophenstimmung“ bei Fivers vor 2. Saisonphase

Wien (APA) - Wie „Phönix aus der Asche" will Titelverteidiger Fivers in der zweiten Saisonphase der spusu-Handball-Liga steigen. Das hofft zumindest Manager Thomas Menzl bevor die Wiener am Samstag (18.00 Uhr) zuhause gegen Linz in die Qualirunde einsteigen. Wenige Tage nach dem Viertelfinal-Aus im Cup muss der dreifache Meister erstmals in seiner Historie im unteren Play-off um ein Viertelfinalticket raufen.

Drei Tickets werden in der Qualirunde noch vergeben, die Aufgabe ist zweifelsohne lösbar. Dass die bisherige Saison, in der man hauchdünn die Top-Fünf verpasste und das Nachsehen u.a. gegenüber der Grazer Überraschungsmannschaft hatte, aber alles andere als erfreulich verlief, konnte auch Menzl nicht verhehlen. „Ganz klar war das enttäuschend, aber es herrscht auch keine Katastrophenstimmung“, berichtete der Langzeitboss der Fivers. Irgendwann sei eine solche Situation zu erwarten gewesen.

Verletzungspech nannte er als eines der Probleme, die aber auch mentaler Art sein könnten. „Wir müssen einfach fokussierter sein“, forderte er. Gerade für den Anfang der Saison konstatierte Menzl „einen gewissen Schlendrian“ angesichts des zuvor geholten Doubles. „Und dann hat auch unser Selbstvertrauen ein bisschen gelitten.“ Zudem seien Abgänge, wie jener des inzwischen in Gummersbach groß aufspielenden Ivan Martinovic, im Gegensatz zu vergangenen Saison nicht völlig kompensiert worden.

„Wir haben aber eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft“, war sich Menzl sicher. Die Truppe von Coach Peter Eckl geht nach der Punktehalbierung mit 10 Zählern ins Rennen, liegt auf Platz eins vor Schwaz (10), Ferlach, Leoben (je 7) und Linz (5). Im Gegensatz zur Konkurrenz, die schon am vergangenen Wochenende im Einsatz war, sind die Fivers aber noch ohne Spiel.

Menzl ist sicher, dass die Truppe um Altmeister Vitas Ziura das Viertelfinalticket holt und schließlich auch wieder für den Titel gut ist. „Man muss sich hohe Ziele setzen, was sollten wir sonst als Ziel haben“, meinte der 52-Jährige. Auch ihm ist - nicht zuletzt wegen des verlorenen Heimrechts in den Serien ab dem Viertelfinale - freilich klar: „Das wird ganz schwierig.“ Und es wäre eine Premiere: Bisher hat noch kein Team, das aus dem unteren Play-off kam, am Ende die Trophäe gestemmt.