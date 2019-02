OÖ. Kulturquartier setzt heuer wieder auf sommerlichen „Sinnesrausch“

Linz (APA) - Das OÖ. Kulturquartier in Linz setzt 2019 wieder auf einen sommerlichen „Sinnesrausch“. Neben dem bewährten Ausstellungsformat und einigen Festivals, die bereits einen fixen Platz im Programmkalender haben, werden junge und experimentelle Schienen erweitert. Im Mai geht es in der Reihe „Wunderkammer“ um die Beziehung zwischen Mensch und Hund.

Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 zeigt das Kulturquartier regelmäßig Ausstellungen aus dem Format „Höhenrausch“ bzw. „Sinnesrausch“. Heuer können die Besucher von 24. Mai bis 13. Oktober Kunst mit allen Sinnen aufnehmen. Im Hauptsaal baut die taiwanesische Künstlerin Te-Yu Wang eine begehbare Blase, die Gruppe Numen/For Use spinnt ein zum Klettern einladendes blaues Netz im open space am Dach des Kulturquartiers, wie die Kuratorinnen Genoveva Rückert und Katharina Lackner in einer Pressekonferenz am Mittwoch verrieten. Hinzu kommen Arbeiten aus der jüngeren Kunstgeschichte, die alle Sinne herausfordern sollen.

Im Winter will man mit dem „Jungen Kulturquartier“ ebenfalls das Publikum von morgen ansprechen. Die Besucher können mit Kunstvermittlern und Künstlern in Workshops selbst kreativ werden. In der Kulturtankstelle soll ein Labor eingerichtet werden, in dem sich Kulturschaffende, Studenten und Wissenschafter über mehrere Jahre hinweg mit Fragen zur Stadtentwicklung befassen. Den Beginn macht Ton Matton mit seiner „StreuObstWiese“ - einer Installation, in der Bäume buchstäblich am Tropf hängen, um im rauen Stadtklima zu überleben.

Von 11. Mai bis 13. Oktober wirft die Ausstellung „Wunderkammer Oberösterreich“ einen schrägen Blick auf das Bundesland. Kuratiert vom ehemaligen Linz09-Intendanten Martin Heller und Julia Stoff untersucht die Schau die Beziehung zwischen Mensch und Tier anhand kurioser Objekte. Auch die Zeile aus der Landeshymne, in der die zur Heimatliebe mit „wie (...) a Hünderl sein‘ Herrn“ beschrieben wird, findet Niederschlag. Eine zweite Ausstellung aus der Reihe Wunderkammer ist für Dezember geplant.