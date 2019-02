Kunde kam mit historischem Revolver in Wien-Favoriten Heroin kaufen

Wien (APA) - Ein 31-jähriger Heroin-Käufer ist am Montag in Wien-Favoriten mit einem historischen Revolver in der Tasche zu seinem Lieferanten gekommen. Sein Pech - und das des Dealers - war, dass die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in dem Bezirk Suchtgifthändler observierte. Der 27-jährige serbische Verkäufer wurde festgenommen, der Kunde bekam mehrere Anzeigen.

Die Ermittler beobachteten laut Polizeisprecher Paul Eidenberger den Deal und kassierten 14 Sackerln mit Heroin - vermutlich ebenso viele Gramm - bei dem Dealer ein. Sie hielten auch den 31-jährigen Käufer aus Tschetschenien an. Bei ihm fanden sie die geladene Faustfeuerwaffe, ein tschechisches Fabrikat aus dem Jahr 1923 des Kalibers 6,35 mm. Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot, er wurde nach dem Suchtmittel- sowie nach dem Waffengesetz angezeigt. Auch eine weiter Kundin des Dealers wurde angezeigt.