Brexit - Tusk sieht „speziellen Platz in der Hölle“ für Brexiteers

Brüssel (APA) - „Ich habe mich gefragt, wie der spezielle Platz in der Hölle ausschaut für diejenigen, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne den geringsten Plan zu haben, wie man ihn sicher durchführt.“ (EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch in Brüssel nach Beratungen mit dem irischen Premier Leo Varadkar zum Brexit)