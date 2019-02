Siemens/Alstom - Vestager: Wettbewerbsregeln halten EU-Firmen fit

Brüssel (APA/Reuters/dpa) - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager widerspricht Kritik, mit dem Verbot der Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom europäischen Unternehmen zu schaden. Die EU-Regeln seien dazu da, um offenen und fairen Wettbewerb in Europa zu gewährleisten, sagte Vestager am Mittwoch in Brüssel.

„Unsere Firmen bleiben so wachsam. Ein Unternehmen wird im Ausland nicht wettbewerbsfähig sein können, wenn es nicht auch zu Hause Wettbewerb hat.“ Politiker und Unternehmensführer werfen Vestager vor, mit der Untersagung den Aufbau von europäischen Vorzeigekonzernen zu behindern, die international besser bestehen könnten. Vestager hatte die Fusion der Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV gestoppt, weil der fusionierte Konzern in Europa in manchen Geschäften nahezu ohne Wettbewerber gewesen wäre.

Beifall bekommt die EU-Kommission von der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. „Ich bin begeistert“, sagte die Oppositionspolitikerin und Europafeindin am Mittwoch dem Radionachrichtensender Franceinfo. Alstom sei ein „Geschenk“ an Siemens gewesen. „Warum bringen unsere Regierenden ihre Zeit damit zu, französische Industrie-Champions zu verscherbeln?“, fragte die Erz-Kontrahentin des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Die französische Mitte-Regierung hatte die geplante Fusion der Hersteller ausdrücklich verteidigt.

