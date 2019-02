Segeln: Doppel-Olympiasieger Robert Scheidt gibt mit 45 Comeback

Rio de Janeiro (APA/dpa) - Der brasilianische Doppel-Olympiasieger Robert Scheidt hat mit 45 Jahren sein Comeback beschlossen. Zweieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt als Vierter bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio hat der neunmalige Laser-Weltmeister in der Einhandjolle seine sechste Olympia-Medaille ins Visier genommen. Dies gelang bisher noch keinem Segler.

„Der Wille, mich zu überwinden, dieses Ziel zu erreichen, sprach lauter“, sagte Scheidt am Mittwoch. Der aus Sao Paulo stammende Sportler trainiert und lebt mit seiner litauischen Frau Gintare, die 2008 Olympia-Silber im Laser Radial gewonnen hat, und zwei Söhnen am Gardasee in Italien.