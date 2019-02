Religionsvertreter: Gemeinsame Hilfsaktionen fördern den Dialog

Wien (APA) - Die gemeinsame Durchführung von Hilfsaktionen, sei es im Bereich der Flüchtlingshilfe in Österreich oder bei Wiederaufbauprogrammen in Krisenregionen wie in Syrien oder dem Irak, fördere auch das interreligiöse Verständnis und diene somit dem Abbau von Vorurteilen. Das war laut Kathpress der Tenor einer Veranstaltung am Dienstagabend im KAICIID (König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog) in Wien, an dem Kirchenvertreter, Imame, Rabbiner und Religionsvertreter der Yeziden, Sikhs und Buddhisten teilnahmen.

Die Veranstaltung war ein Beitrag zu der jeweils Anfang Februar stattfindenden „United Nations World Interfaith Harmony Week“. Der orthodoxe Bischof von Marmarita in Westsyrien, Elias Toumeh, betonte bei der Veranstaltung die überkonfessionelle Ausrichtung der von der Diözese geleisteten Hilfe für Invaliden, Kinder, Alte und Binnenflüchtlinge. Die Aufspaltung der Hilfsaktionen nach Religionsgemeinschaften sei nicht im Sinne der Versöhnung.

Die Vorsitzende der schwedischen Jesidengemeinde, Delkhwaz Haciy, berichtete laut Kathpress von der Vertreibung, Ermordung und Versklavung der Minderheit durch den „Islamischen Staat“ (IS) im Jahr 2014. Viele Yeziden hätten im Ausland Aufnahme gefunden, darunter etwa 700 in Österreich. Die Solidarität mit den Yeziden sei heute groß; es müsse aber auch erwähnt werden, dass es noch vor wenigen Jahren zahlreiche muslimische Familien gegeben habe, die geholfen hätten, sodass sich viele vor der Verfolgung retten konnten.

Der sunnitische Imam, Theologe und Rechtsgelehrte Hussein bin Ghazi Alsamerai, der eine Stiftung für Waisen und Witwen in Samarra (Irak) leitet, berichtete, dass nach mehr als einem Jahrzehnt Krieg und Terror heute wieder an jene Zeit angeknüpft werden könne, als niemand gefragt habe, ob man Christ, Sunnit oder Schiit sei. Es gebe bereits auf kommunaler Ebene wieder Zusammenkünfte aller Gemeinschaften, „trotz all dem, was sich ereignet hat“. „Wir müssen alles tun, dass Religionen Brücken bauen, dass sie das heute wieder tun“, so Alsamerai.

Der Wiener IKG-Rabbiner Schlomo Hofmeister, der in der Jüdischen Flüchtlingshilfe-Aktion „Schalom aleikum“ mitarbeitet, charakterisierte die österreichische Gesellschaft als zweigeteilt: „Es gibt die einen, die Angst vor den Fremden haben, und die anderen, die Angst um die Fremden haben.“ Rechtspopulisten nähmen die muslimischen Migranten in der EU „in Sippenhaft für Verbrechen derjenigen, die den Namen Gottes missbrauchen“. Sie wollten glauben machen, dass „die Religion, das Anderssein, das Problem ist“. Tausende kämen beim Versuch, Europa zu erreichen, ums Leben; das sei von Gott eine Anfrage. „Unsere Gesellschaft wird einmal an der Frage gemessen werden: Wie seid ihr mit diesen Menschen umgegangen?“