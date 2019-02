Bischof von Mainz: Pflichtzölibat könnte in zehn Jahren fallen

Berlin/Vatikanstadt (APA) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält laut Kathpress mittelfristig eine Abkehr vom Pflichtzölibat in Deutschland für denkbar. Er hoffe, dass sich in zehn Jahren noch Katholiken aus religiösen Gründen freiwillig für die Ehelosigkeit entschieden, sagte Kohlgraf laut einem Bericht der „Die Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ am Donnerstag laut Vorausmeldung.

„Aber die Verpflichtung zur Ehelosigkeit als einzigem Weg wird dann möglicherweise der Vergangenheit angehören“, meinte er. „Ich würde es begrüßen, wenn es unterschiedliche Zugangswege zum Priesteramt gibt“, fügte Kohlgraf hinzu. Weiter sagte der Bischof, weltweit sei ein solcher Schritt „sicher nicht mehrheitsfähig. Allerdings wäre es möglich, diese Frage den nationalen Bischofskonferenzen zu überlassen“.

Papst Franziskus habe deren Entscheidungskompetenzen stets betont. Kohlgraf wies ferner darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Zölibat und sexuellem Missbrauch auch unter Experten kontrovers diskutiert werde. „Sicherlich ist es ein Trugschluss, anzunehmen, ohne Zölibat gäbe es keinen Missbrauch in der Kirche.“

Bei dem Treffen der Bischöfe mit Papst Franziskus Ende Februar werde das Thema Zölibat seiner Einschätzung nach „noch keine Rolle spielen“, fügte Kohlgraf hinzu. Er glaube zudem, „dass das Treffen die hochgesteckten Erwartungen in Deutschland nicht erfüllen wird und auch nicht erfüllen kann“. Der Papst werde vielmehr allen Bischöfen die Brisanz des Problems vor Augen führen: „Die Sensibilität ist beim Thema Missbrauch in den verschiedenen Regionen der Weltkirche noch sehr unterschiedlich ausgeprägt.“

Erforderlich seien neue Gesprächsformate, bei denen Bischöfe, Praktiker, Laien und Experten „über die großen praktischen und theologischen Fragen diskutieren“, erklärte Kohlgraf. Was die Deutsche Bischofskonferenz betreffe, sei allen bewusst, „dass wir als Kirche nicht so weitermachen können wie bisher“. So müsse man sich „von der Hybris verabschieden, ganz genau zu wissen, was in jeder Lebenssituation gut für den einzelnen Menschen ist“.