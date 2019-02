Tennis: ÖTV-Team trifft im Davis-Cup-Play-off auswärts auf Finnland

London (APA) - Österreichs Davis-Cup-Tennisteam bekommt es im Weltgruppen-Play-off im Kampf um den Verbleib in der obersten Klasse mit Finnland zu tun. Die Truppe von Kapitän Stefan Koubek hat nicht wie erwünscht ein Heimspiel erhalten, sondern muss auswärts antreten. Dies hat die Auslosung am Mittwoch in London ergeben. Spieltermin ist der 13./14. oder 14./15. September.