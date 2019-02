Siemens/Alstom - Altmaier will mit Paris EU-Wettbewerbsrecht ändern

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier will nach dem Nein der EU zur Zug-Fusion von Alstom und Siemens das europäische Recht ändern. Man bereite eine gemeinsame deutsch-französische Initiative vor, die zu einer zeitgemäßen Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts führen solle, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin.

„Es ist wichtig, dass Europa sich so aufstellt, dass wir unsere Interessen mit Aussicht auf Erfolg in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb in anderen Ländern weltweit vertreten können.“

Altmaier hatte sich wie Frankreich für die Fusion der Zugsparten der beiden Unternehmen ausgesprochen, damit diese gegen chinesische Konkurrenz bestehen können. Die Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV wollten mit der Fusion dem chinesischen Staatskonzern besser Paroli bieten, der mit einem Umsatz von umgerechnet 30 Milliarden Euro etwa doppelt so groß ist wie die beiden Europäer zusammen.

