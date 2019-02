Streit um Gebühren für Totenbeschau in Kärnten

Klagenfurt (APA) - In Kärnten ist ein Streit um die Gebühren für die sogenannte Totenbeschau ausgebrochen. Wie Ärzte bemängeln, sei das Honorar, das sie dafür ausbezahlt bekommen zu gering - sie fordern eine Erhöhung. Wie der ORF Kärnten am Mittwoch berichtete, komme es bereits zu Engpässen, da einige Ärzte nicht mehr bereit seien, die Totenbeschau für das aktuelle Honorar durchzuführen.

Bei der Totenbeschau geht es um die Bescheinigung eines Todesfalles - diese kann nur von Medizinern durchgeführt werden, die als Totenbeschauärzte angelobt wurden. Ein Engpass an Beschauärzten kann zu unangenehmen Situationen für Angehörige von Verstorbenen führen - denn eine Leiche darf erst dann bewegt und von den Bestattern abgeholt werden, wenn die Totenbeschau durchgeführt wurde. Ärzte erhalten dafür einen Betrag von etwas mehr als 50 Euro plus Kilometergeld - weniger als in anderen Bundesländern.

Nun will der Gemeindebund die Tarife für die Totenbeschau deutlich erhöhen, sagte Peter Stauber (SPÖ), der Präsident des Kärntner Gemeindebundes, auf APA-Anfrage: „Wir haben eine Erhöhung auf 122 Euro angeboten, damit würden wir im Bundesschnitt liegen. Dieser Vorschlag wird nun an die Ärzte herangetragen.“ Auch er selbst habe schon von Engpässen bei Beschauärzten in Kärnten gehört - vor allem im ländlichen Bereich habe es schon öfters Probleme gegeben.