Europas Leitbörsen notieren zu Mittag etwas leichter

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Verlauf mit negativer Tendenz notiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor 4,45 Einheiten oder 0,14 Prozent auf 3.210,59 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.30 Uhr mit 11.318,33 Punkten und minus 49,65 Einheiten oder 0,44 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London fiel um 7,42 Zähler oder 0,10 Prozent und steht nun bei 7.169,95 Stellen.

Die US-Börsen hatten gute Vorgaben geliefert, die Impulse aus Asien blieben allerdings aufgrund der anhaltenden Feiertage in China aus. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie ist im Dezember im Monatsvergleich um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg des Auftragseingangs um 0,3 Prozent gerechnet.

Kursbewegende Konjunkturdaten aus den USA werden am Nachmittag keine erwartet. Aufmerksamkeit zogen Zahlenvorlagen von einigen europäischen Schwergewichten auf sich.

An die letzte Stelle im Euro-Stoxx-50 rutschten im Verlauf die Aktien von Daimler (minus 3,06 Prozent). Der Konzern der unter anderem Autos und LKW baut hat seine Dividende gekappt. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss war um 29 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro eingebrochen. Gründe dafür waren neben neuen Abgasregeln, Diesel-Rückrufen und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China auch die Schwierigkeiten mit dem Kältemittel R134a.

Auch Vertreter des Bankensektors haben Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktien der französische Großbank BNP Paribas konnten ihre Verluste aus dem Frühhandel etwas eindämmen, verbilligten sich aber auch im Verlauf noch um 0,72 Prozent. Die Bank will nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr ihren Sparkurs ausweiten. Ab dem Jahr 2020 sollen 600 Millionen mehr als bisher geplant eingespart werden. Dennoch hat das Management seine Renditeziel für 2020 etwas reduziert.

Der niederländische Branchenkollege ING hat hingegen im vierten Quartal Einnahmen und Gewinn gesteigert. Die Einnahmen stiegen im Quartal insgesamt um 3 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verblieben knapp 1,3 Milliarden Euro und damit ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die ING-Aktie behauptete im Verlauf mit einem Aufschlag von 5,76 Prozent die Spitze des Euro-Stoxx-50.

In London hatten die Papiere des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline vor der Bekanntgabe ihrer Jahreszahlen zunächst 1,6 Prozent verloren. Zuletzt drehten die GSK-Titel allerdings mit plus 0,22 Prozent in die Gewinnzone. Bei CRH (plus 4,16 Prozent) wirkte sich der Einstieg eines neues Eigentümers positiv aus. Cevian Capital hat einen Anteil am irischen Baustoffe-Hersteller erworben. Händlern zufolge beträgt die Beteiligung knapp 3 Prozent, womit Cevian der zweitgrößte Aktionär von CRH wäre.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA330 2019-02-06/13:51