Fußball: Philipp Malicsek wechselte von Rapid zum FAC

Wien (APA) - Philipp Malicsek hat seinen Vertrag bei Rapid in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und ist am Mittwoch in die 2. Fußball-Liga zum FAC gewechselt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2016 von der Admira gekommen, konnte sich in der Kampfmannschaft der Hütteldorfer aber nicht etablieren.