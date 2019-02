100 Jahre Weimarer Nationalversammlung beginnen mit Kirchenappell

Berlin (APA) - Ein ökumenischer Gottesdienst hat am Mittwoch die Gedenkfeier zum 100. Jahrestag der Weimarer Nationalversammlung eröffnet. Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr und die evangelische mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann riefen in einer gemeinsamen Predigt in der Weimarer Stadtkirche Sankt Peter und Paul zu mehr Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden auf, wie Kathpress meldete.

„Wir schauen mit Sorge auf unsere heutige Gesellschaft und ihre Zukunft: Gruppenbezogene Menschenverachtung findet Gehör, Antisemitismus in Worten und Taten nimmt zu, im Herzen der Demokratie in den Parlamenten wird der Ton aggressiv und polemisch“, so Neymeyr. Junkermann ergänzte: „Ein wirklich demokratisches Miteinander ist mitunter mühsam. Streit gehört dazu, fairer Streit. Schlimm, wenn es wie damals in der Weimarer Republik zu heftigen Kämpfen kommt.“

Die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung kam am 9. Februar 1919 im Weimarer Nationaltheater zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Der Versammlungsort wurde zum Namensgeber für die erste parlamentarische Demokratie Deutschlands, die bis 1933 bestehende Weimarer Republik.

Junkermann räumte ein: „Für viele Evangelische damals war die Weimarer Republik wie ein Exil. Sehr viele hingen noch lange an der alten Obrigkeit, der Monarchie.“ Dass Staat und Kirche nunmehr getrennt waren, sei „eine für Kirchenmenschen schmerzvolle Veränderung“ gewesen.

Die Bischöfin erinnerte daran, wie die Nationalsozialisten die Demokratie der Weimarer Republik aushebelten und „nur eine Minderheit der Christen und in den Kirchen dem widerstand und sich der Diktatur nicht ergeben hat“. Junkermann betonte: „Wir denken an die vielen Gequälten, Gefolterten, Ausgebeuteten, Ermordeten. Sie mahnen uns: Seht hin! Mischt Euch ein! Wehrt den Anfängen!“

Am Nachmittag werden bei einem Festakt im Nationaltheater die politischen Spitzen Deutschlands erwartet, darunter Präsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, und die Ministerpräsidenten der Länder. Den ganzen Tag über findet in der Klassikerstadt ein Bürgerfest statt, an dem auch Nachfahren einiger Parlamentarier der Weimarer Republik teilnehmen.