Frankfurter Rentenmarkt tendiert gut behauptet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kassahandel gestiegen. Die Umlaufrendite fiel von 0,06 Prozent am Vortag auf 0,04 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 142,25 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.

Zuvor hätten schwache Daten aus der deutschen Industrie die Festverzinslichen gestützt, sagten Händler. Die Auftragseingänge sind im Dezember um 1,6 Prozent gefallen, während Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. „Die konjunkturelle Delle wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen“, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Der Experte schränkte aber ein, dass die Auftragsdaten auf den zweiten Blick „doch nicht ganz so dramatisch“ ausgefallen seien. Er verwies auf die gute Entwicklung von Großaufträgen November, die den gesamten Auftragseingang im Dezember verzerrt hätten.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zur Handelsbilanz auf dem Kalender. Große Kursausschläge lösen die Daten jedoch meist nicht aus.