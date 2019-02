Eishockey: ÖEHV-Team fordert bei Comeback in Klagenfurt A-Nationen

Klagenfurt (APA) - Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft gibt diese Woche nach gut sieben Jahren ein Comeback in der Klagenfurter Stadthalle. Beim Österreich-Cup bekommt es die ÖEHV-Auswahl mit den drei A-Nationen Dänemark (Donnerstag, 20.00), Frankreich (Freitag, 16.30) und Norwegen (Samstag, 16.30/alle live ORF Sport+) zu tun.

Trotz der starken Gegner, allesamt seit mindestens einem Jahrzehnt Stammgast bei A-Weltmeisterschaften, will Teamchef Roger Bader den heimischen Fans auch Erfolge liefern. „Im Ranking sind diese Nationen vor uns. Wir wollen lernen, diese Gegner zu schlagen, und in weiterer Folge, diese auch zu überholen“, erklärte Bader. Gelingen soll dies mit druckvollem Spiel, das bei der WM im vergangenen Jahr in Kopenhagen den Klassenerhalt gebracht hat.

Bader hat dafür eine Mischung aus Routiniers und jungen Spielern zur Verfügung. Angeführt wird das Team von Kapitän Thomas Raffl, einem von zehn Salzburgern im Kader. Die Stürmer Stefan Gaffal (22 Jahre, Linz) und Stefan Häußle (26, Dornbirn) werden ihr Teamdebüt geben, Daniel Wachter (21, Innsbruck) hat auch erst ein Länderspiel absolviert. Für viele Spiele gilt, sich für einen Platz im Kader für die WM im Mai in Bratislava zu empfehlen.

Ähnlich legen es die drei Konkurrenten an. „Dänemark und Frankreich haben eine ähnliche Zusammenstellung des Kaders wie wir. Routinierte Spieler mischen sich mit einigen jungen Spielern. Einzig Norwegen hat einen Kader, der zu 80 Prozent aus Spielern der letzten WM besteht“, wusste Bader.

Das Turnier in Klagenfurt, wo erstmals seit Dezember 2011 wieder Länderspiele stattfinden, bildet auch den Startschuss für eine „Österreich-Tournee“ des Nationalteams. Die ÖEHV-Auswahl gastiert bis zur WM noch in Linz (13. April gegen Tschechien), Salzburg (19. April gegen Slowakei), Innsbruck (20. April gegen Slowakei) und Wien (5. Mai gegen Dänemark und WM-Generalprobe am 7. Mai gegen Kanada).

~ Programm Österreich-Cup in Klagenfurt (7.-9.2.): Donnerstag: Norwegen - Frankreich (16.30), Österreich - Dänemark (20.00) Freitag: Österreich - Frankreich (16.30), Dänemark - Norwegen (20.00) Samstag: Österreich - Norwegen (16.30) , Frankreich - Dänemark (20.00) Alle Österreich-Spiele live ORF Sport+ ~