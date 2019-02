Ski-WM: Reaktionen nach Herren-Super-G 2 - ÖSV-Sportdirektor Pum

Aare (APA) - Weitere Reaktion nach dem Super-G der Herren bei den 45. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare am Mittwoch (via ORF):

Hans Pum (ÖSV-Sportdirektor): „Wir sind natürlich alle froh und glücklich. Das ist ja das Ziel, dass man einen aufs Stockerl bringt. Das ist bei dieser Dichte gar nicht so leicht.“ Zu Kriechmayr: „Er hat zwei, drei Fehler gemacht, und wenn man dann so knapp hinten ist, ärgert man sich. Aber man muss schlussendlich sehr froh sein, weil die Sicht hat sich dann ja geändert.“ Zu Mayer: „Wenn er das normal runterfährt, hätte alles möglich sein können.“