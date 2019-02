Ski-WM: Ergebnisse Super-G der Herren - Silber für Kriechmayr

Aare (APA) - Endstand des Super-G der Herren bei der Ski-WM in Aare am Mittwoch:

~ 1. Dominik Paris (ITA) 1:24,20 2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:24,29 +0,09 . Johan Clarey (FRA) 1:24,29 +0,09 4. Christof Innerhofer (ITA) 1:24,55 +0,35 5. Adrien Theaux (FRA) 1:24,57 +0,37 6. Josef Ferstl (GER) 1:24,59 +0,39 7. Brice Roger (FRA) 1:24,61 +0,41 8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:24,70 +0,50 . Steven Nyman (USA) 1:24,70 +0,50 . Mattia Casse (ITA) 1:24,70 +0,50 11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:24,73 +0,53 12. Marco Odermatt (SUI) 1:24,78 +0,58 13. Martin Cater (SLO) 1:24,79 +0,59 14. Nils Allegre (FRA) 1:24,84 +0,64 15. Dominik Schwaiger (GER) 1:24,87 +0,67 16. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:25,12 +0,92 17. Benjamin Thomsen (CAN) 1:25,13 +0,93 18. Beat Feuz (SUI) 1:25,20 +1,00 19. Felix Monsen (SWE) 1:25,25 +1,05 20. Daniel Danklmaier (AUT) 1:25,28 +1,08 . Alexander Köll (SWE) 1:25,28 +1,08 22. Kjetil Jansrud (NOR) 1:25,38 +1,18 23. Bryce Bennett (USA) 1:25,82 +1,62 24. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:25,83 +1,63 25. Mattias Rönngren (SWE) 1:25,98 +1,78 26. Christoffer Faarup (DEN) 1:26,01 +1,81 27. Brodie Seger (CAN) 1:26,05 +1,85 28. Henrik von Appen (CHI) 1:26,16 +1,96 29. Filip Zubcic (CRO) 1:26,28 +2,08 30. Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:26,37 +2,17 ~ Ausgeschieden u.a. Hannes Reichelt (AUT), Matthias Mayer (AUT), Manuel Schmid (GER), Miha Hrobat (SLO), Ondrej Berndt (CZE), Klemen Kosi (SLO), Mauro Caviezel (SUI), Travis Ganong (USA), Dustin Cook (CAN), Thomas Tumler (SUI), Bostjan Kline (SLO)