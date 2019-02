Fußball: US-Gericht verurteilte Ex-Funktionär Jimenez zu Geldstrafe

New York (APA/dpa) - Im Korruptionsskandal des Fußball-Weltverbandes FIFA ist Guatemalas früherer Verbandschef Brayan Jimenez von einem US-Gericht in New York zu einer Haft- und einer Geldstrafe von 350.000 Dollar verurteilt worden. Der Ex-Funktionär sollte nach dem Urteil des Gerichts in Brooklyn vom Dienstag dennoch auf freien Fuß kommen, da die Haftstrafe nach einem mehrjährigen Hausarrest schon als verbüßt gilt.

Die Entlassung erfolgt unter Auflage einer zweijährigen Aufsicht. Das Urteil enthält auch eine lebenslange Sperre für alle professionelle Tätigkeiten im Fußball. Jimenez war im Jänner 2016 in Guatemala festgenommen und an die USA ausgeliefert worden. Dort wurde er unter Hausarrest gestellt. Er zeigte sich vor Gericht geständig und bereute nach eigener Aussage seine Taten.

Die US-Behörden hatten Jimenez und zahlreiche weitere Fußball-Funktionäre aus Süd- und Mittelamerika wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vermarktung internationaler Turniere angeklagt. In den Skandal sind auch viele Funktionäre verwickelt, die teilweise hochrangige FIFA-Posten innehatten. Jimenez fungierte einst auch als Mitglied im FIFA-Komitee für Fair Play und soziale Verantwortung.