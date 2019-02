Technischer Defekt an Elektrogerät: Balkon in Vorarlberg brannte

Götzis (APA) - In Götzis (Bez. Feldkich) sind am Mittwochvormittag hölzerne Wand- und Bodenpaneele auf dem Balkon einer Wohnung in Brand geraten. Der 73-jährige Wohnungsbesitzer versuchte vergeblich die Flammen zu löschen. Erst der herbeigerufenen Polizeistreife gelang es, das Feuer mit Wasser aus der Küche zu löschen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes gewesen sein.

Der 73-Jährige wurde zur Kontrolle in das Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Götzis, die mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an Ort und Stelle war, sicherte nach dem Löschen des Brandes den Balkon ab.