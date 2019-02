Spaniens Opposition ruft zur Demo gegen Katalonien-Politik auf

Barcelona/Madrid (APA) - Die Einbindung eines neutralen Vermittlers in die ins Stocken geratenen Gespräche im katalanischen Unabhängigkeitskonflikt hat Spaniens konservative Oppositionsparteien zu einer bisher ungewöhnlichen Maßnahme bewegt. Am Mittwoch riefen die konservative Volkspartei (PP) und die liberal-konservativen Ciudadanos für Sonntag zu einer Massendemo auf dem Kolumbus-Platz in Madrid auf.

Medien rechnen mit mehreren Zigtausend Menschen, die gegen die Katalonien-Politik der sozialistischen Regierung protestieren werden. „Wenn Sanchez uns nicht im Parlament zuhört, wird er das nun auf der Straße tun“, so Ciudadanos-Chef Albert Rivera. Rivera mahnt Pedro Sanchez und seine Regierung stets dazu, mit den „katalanischen Putschisten“ zu verhandeln, die am 1. Oktober 2017 mit einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum die Spaltung Spaniens provozieren wollten, so Rivera.

Die beiden katalanischen Separatistenparteien ERC und PDeCAT haben am Dienstag angekündigt, das Budget der spanischen Regierung nicht zu unterstützen, solange es keine Gesten und kein Entgegenkommen von Sanchez im Unabhängigkeitsprozess und mit Blick auf den nächste Woche in Madrid beginnenden Prozess gegen die „politischen Gefangenen“ gäbe. Sanchez schwache Minderheitsregierung ist von deren Stimmen abhängig. Sollte er den Haushalt nicht verabschieden können, drohen Neuwahlen.

Als sich Vize-Regierungschefin Carmen Calvo sich daraufhin bereit erklärte, einen von den Separatisten gewünschten „Vermittler“ in die Gespräche einzubeziehen, war für die konservativen Oppositionsparteien die „rote Linien“ überschritten. Wie Rivera wirft auch der PP-Vorsitzende Pablo Casado Ministerpräsident Sanchez vor, die „Einheit aufs Spiel zu setzen, um sich an der Macht zu halten“. Sowohl Rivera als auch Casado forderten Sanchez auf, Neuwahlen auszurufen.

Casado schließt selbst ein Misstrauensantrag gegen Sanchez nicht aus, sollte dieser keine Neuwahlen ausrufen. Er nannte Sanchez einen kompulsiven, verantwortungslosen Lügner, der Hochverrat an seinem Land verübt hat und weg muss“. Rivera hält Sanchez sogar für eine regelrechte „Gefahr für Spanien“.

Unter dem Eindruck des nächste Woche beginnenden Prozesses gegen neun ehemalige Separatistenführer dürften auch die landesweiten Gemeinde- und Regionalwahlen, die in Spanien zusammen mit den Europawahlen am 26. Mai stattfinden, eine Rolle für das verschärfte Agieren der beiden Oppositionsparteien spielen.

PP-Chef Casado lud auch die neue rechtspopulistische Vox-Partei ein, sich an den Protesten am Sonntag zu beteiligen. Vox-Chef Santiago Abascal ließ sich nicht lange bitten und rief auf Twitter „über Parteigrenzen hinweg alle Spanier auf, die Verräter-Regierung, die Gefangene von Putschisten ist, aus der Macht zu vertreiben“.

Spaniens sozialistische Vize-Regierungschefin Calvo bezeichnete die Anschuldigung am Mittwoch für lächerlich, da man erstens nicht von einer „Vermittler“-Figur sprechen könne, die Katalonien auf eine gleiche Ebene wie Spanien stelle. Zudem sei und werde die Regierung nicht auf die gestern bereits bekannt gewordenen 21 Forderungen der Separatisten eingehen, zu denen neben einem Unabhängigkeitsreferendum auch die Freisprechung der „politischen Gefangenen“ und internationale Vermittler für die Schlichtung eines bilateralen Streits zwischen zwei Staaten gehöre.

Wie am Dienstag bekannt wurde, übergab Kataloniens separatistischer Ministerpräsident Quim Torra Sanchez diese 21-Punkte-Liste bereits kurz vor Weihnachten. Calvo stellte jedoch klar, man habe die Forderungen ignoriert. Zudem halte sie die „Radikalisierung“ der spanischen Konservativen mit Blick auf die kommenden Wahlen für äußerst traurig und gefährlich.