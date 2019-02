Wiener Börse (Einheitswerte) - Uneinheitliche Tendenz

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch drei Kursgewinnern drei -verlierer und vier unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 1.632 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Burgenland Holding mit plus 5,63 Prozent auf 75,00 Euro (50 Aktien), Oberbank Vorzüge mit plus 0,57 Prozent auf 88,00 Euro (790 Aktien) und Oberbank Stämme mit plus 0,22 Prozent auf 91,80 Euro (1.632 Aktien).

Die Verlierer waren Wiener Privatbank SE mit minus 4,30 Prozent auf 8,90 Euro (56 Aktien), SW Umwelttechnik mit minus 1,41 Prozent auf 14,00 Euro (32 Aktien) und Frauenthal mit minus 0,83 Prozent auf 24,00 Euro (605 Aktien).

Im direct market plus lagen Startup300 0,59 Prozent im Minus bei 8,40 Euro (100 Stück). DWH notierten unverändert bei 4,88 Euro (25.184 Stück).