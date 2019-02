Merck investiert 70 Mio. Dollar in Forschungszentrum in den USA

Frankfurt/Darmstadt (APA/Reuters) - Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck nimmt 70 Mio. Dollar (61,3 Mio. Euro) zum Ausbau seiner Biopharma-Forschung in den USA in die Hand. Diese sollen in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für die Bereiche Onkologie, Immunonkologie und Immunologie in Billerica im US-Bundesstaat Massachusetts investiert werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bis zu 100 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, sagte eine Sprecherin. Bisher arbeiten an dem Standort Billerica rund 750 Menschen. Merck hatte erst am Dienstag eine Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline in der Immuntherapie von Krebs bekannt gegeben, bei der dem südhessischen Unternehmen Zahlungen von bis zu 3,7 Mrd. Euro winken.

