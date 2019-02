Serbiens Opposition einigte sich auf gemeinsame Vorgangsweise

Belgrad (APA) - Führende serbische Oppositionskräfte, darunter der Bund für Serbien (Savez za Srbiju, SZS), haben am Mittwoch in Belgrad ein gemeinsames Sieben-Punkte-Aktionsprogramm angenommen, dessen Umsetzung einen Machtwechsel herbeiführen soll. Seit Mitte 2012 ist die Serbische Fortschrittspartei (SNS) des Präsidenten Aleksandar Vucic samt Bündnispartnern an der Macht.

Das Aktionsprogramm unter dem Namen „Vereinbarung mit dem Volk“ enthält Maßnahmen, die die Opposition vornehmen will, um faire Wahlen zu sichern und die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Die Oppositionspolitiker haben der Medienfreiheit verpflichtet. Vereinbart wurde auch ein Wahlboykott, sollten vor dem nächsten Urnengang die Voraussetzungen für einen fairen Wahlprozess nicht erfüllt sein.

Die Unterzeichner des Aktionsprogramms, Parteien mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, wollen, wie heute angekündigt, bei den nächsten Wahlen einheitlich auftreten, um danach zuerst eine Expertenregierung zu bilden, die binnen Jahresfrist bestimmte Maßnahmen vor allem im Bereich der Rechtsstaatlichkeiten durchführen soll. Danach soll es aber erneut zu Wahlen kommen.

Die Oppositionspolitiker haben sich laut Medienberichten auch für die Fortsetzung der seit zwei Monaten anhaltenden Proteste gegen Präsident Vucic und für die Medienfreiheit ausgesprochen und den Boykott des serbischen Parlaments, des Provinzparlamentes der Vojvodina und der Belgrader Stadtversammlung vereinbart. In diesen Parlamenten hat das Regime nach Meinung der Opposition die Grundlagen des Parlamentarismus nämlich aufgegeben.

Tausende Bürger Serbiens gehen seit Anfang Dezember in Belgrad und in anderen Städten einmal wöchentlich auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit zu bekunden. Die Proteste werden von Bürgerverbänden organisiert, Oppositionsvertreter nehmen daran regelmäßig teil.

Wie eine kürzlich veröffentlichte Umfrage jedoch zeigt, unterstützt die Mehrheit der serbischen Bevölkerung (55 Prozent) Präsident Vucic und seine Serbische Fortschrittspartei (SNS). Der Savez za Srbiju würde demnach als zweitstärkste politische Kraft bei etwa 16 Prozent liegen.