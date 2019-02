Frau in Wien-Hietzing im Streit getötet - Partner festgenommen

Wien (APA) - Der Tod einer 39-jährigen Frau, die am vergangenen Sonntag in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing entdeckt wurde, ist doch auf Fremdverschulden zurückzuführen. Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag mitteilte, hat der 31-jährige Lebensgefährte der Frau gestanden, sie im Streit umgebracht zu haben, und das schon am 16. Jänner. Zweieinhalb Wochen lebte er dann neben der Leiche.

Zu der Auseinandersetzung war es laut dem 31-Jährigen unter reichlich Alkoholeinfluss gekommen. Im Streit tötete der Mann dann seine Lebensgefährtin. Die Polizei hatte die Todesursache zunächst nicht bekanntgegeben. Aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche hatte ein Gerichtsmediziner zunächst keine äußeren Verletzungen gefunden, was auf Erdrosseln oder Erwürgen hindeuten könnte. Das bestätigte Eidenberger zunächst nicht.