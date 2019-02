Spaniens Regierung will Reste der Franco-Diktatur tilgen

Madrid (APA/AFP) - Die spanische Regierung will die letzten Überbleibsel der Franco-Diktatur aus der Öffentlichkeit tilgen. Das Justizministerium in Madrid wies am Mittwoch 656 Kommunen an, verbliebene Franco-Symbole aus dem Stadtbild zu entfernen. Dabei kann es sich um Gedenktafeln, Schilder und andere Insignien handeln, die den 1975 verstorbenen Diktator, seine Mitstreiter oder seine Politik würdigen.

Nach Angaben des Ministeriums sind in Spanien noch mindestens 1170 Straßen und Plätze nach Vertretern der Franco-Diktatur benannt. Die Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez von der sozialdemokratischen PSOE drängt seit ihrem Amtsantritt im Juni auf einen konsequenten und sichtbaren Bruch mit Francos Erbe. Sie ordnete an, Francos sterbliche Überrest aus der Basilika in einer Monumentalanlage bei Madrid zu entfernen. Dabei trifft sie aber auf großen Widerstand unter anderem von Francos Hinterbliebenen.

Die Anweisung vom Mittwoch an die Kommunen stützt sich auf ein Gesetz zur öffentlichen Erinnerungskultur, das bereits 2007 von der damaligen sozialdemokratischen Regierung erlassen worden war. Das Gesetz wies die öffentlichen Verwaltungen an, alle Insignien der Franco-Diktatur im „öffentlichen Raum“ zu tilgen. Konsequent umgesetzt wurde es offenbar nicht.

Der Umgang mit der Franco-Diktatur spaltet Spanien bis heute. Franco war als Sieger aus dem Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 zwischen seinen rechten Putschisten und den Anhängern der demokratischen Regierung hervorgegangen und hielt sich bis zu seinem Tod 1975 an der Macht.