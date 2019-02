Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis im Verlauf etwas schwächer

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel etwas schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Kurz vor 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 53,35 Dollar und damit um 0,58 Prozent weniger als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 61,88 Dollar gehandelt, um 0,16 Prozent tiefer als zuletzt.

Heute Nachmittag wurden die offiziellen Lagerdaten vom US-Energieministerium veröffentlicht. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche etwas gestiegen. Sie legten um 1,3 Millionen auf 447,2 Millionen Barrel zu. Analysten hatten einen Anstieg um 1,9 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände kletterten um 0,5 Millionen auf 257,9 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) fielen hingegen um 2,3 Millionen Barrel auf 139,0 Millionen Barrel. Die US-Ölproduktion stagnierte bei 11,9 Millionen Barrel pro Tag.

Die jüngste Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation enthielt laut Commerzbank-Experten keine Neuigkeiten für den Ölmarkt. Trump betonte, dass man den Iran nicht aus den Augen lassen werde. Neue Drohungen gegen Venezuela gab es hingegen nicht.

Am späten Mittwochnachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.312,17 Dollar und damit geringfügig schwächer gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.314,88 Dollar. Die Edelmetalle werden laut Commerzbank-Experten von einem etwas festeren Dollar in Schach gehalten.

Silber notierte nach seinem Ausflug über die Marke von 16 Dollar je Feinunze mittlerweile wieder bei 15,75 Dollar. Das Silver Institute hat sich am Vortag zu den Markttrends in diesem Jahr geäußert. Nach einem schwierigen letzten Jahr sieht es 2019 ein besseres Umfeld für Silber.

Wegen der Volatilität an den Aktienmärkten dürften demnach Investoren nach alternativen Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Edelmetalle Ausschau halten, was die Investmentnachfrage nach Silber treiben sollte. Das langsamere Vorgehen der US-Notenbank Fed spielt bei der besser erwarteten Silbernachfrage ebenfalls eine Rolle, hieß es dazu in einer Commerzbank-Studie.