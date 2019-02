34-Jähriger tötete in Vorarlberg 2 - Zuvor verbale Auseinandersetzung

Bregenz (APA) - Nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Susanne Dilp war der Täter am Nachmittag mehrmals bei der Bezirkshauptmannschaft vorstellig geworden. Dabei kam es auch zu verbalen Auseinandersetzungen. „Offenbar wurde das Anliegen des 34-Jährigen nicht so erfüllt, wie er es sich vorgestellt hat“, sagte Dilp. Was den 34-Jährigen letztlich aber zum Zustechen veranlasste, blieb vorerst weiter unklar.

Zur Identität des Opfers - die der Polizei bekannt ist - machte Dilp keine Angaben. Zunächst gelte es die Angehörigen zu informieren, so die Sprecherin. Die durch die Messerattacke verursachten Verletzungen waren so schwer, dass der Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft an Ort und Stelle verstarb.

Die Ermittlungen wurden laut Dilp an das Landeskriminalamt übergeben, das mit der Einvernahme des 34-Jährigen unverzüglich am frühen Mittwochabend begann. Detailliertere Aussagen etwa zum Motiv des 34-Jährigen waren am Mittwoch aber nicht mehr zu erwarten.